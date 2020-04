Ubisoft retrasará sus juegos si PS5 y Xbox Series X no salen este año

Vivimos en tiempos muy inciertos, y aunque Sony ya dijo que el PlayStation 5 está listo para debutar a finales de año, siempre existe la posibilidad de que estos planes cambien. Para sorpresa de nadie, los publishers están bien al pendientes de esto. En una entrevista con The New York Times, el CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, platicó sobre qué va a hacer la compañía en caso de que las nuevas consolas no lleguen en este 2020.

Pese al coronavirus, Guillemot afirma que sus planes no se han visto tan afectados por el coronavirus, y eso que los desarrolladores de Ubisoft están trabajando desde casa. Tanto Sony como Microsoft le han permitido a estos desarrolladores seguir utilizando los devkits de siguiente generación, que obviamente es una ayuda enorme.

Pero en caso de que llegue a pasar lo peor, y el PS5 y Xbox Series X sean retrasados, Ubisoft está preparado. En las propias palabras de Guillemot:

“No nos hemos visto afectados tanto, pero seguimos en contacto con todos nuestros socios y si tenemos que hacer algún ajuste en beneficio de ellos y de nuestros jugadores, entonces lo haremos.”

Esto sugiere que el publisher está listo para retrasar sus juegos en caso de que sea necesario. Después de todo, las cosas deben estar sincronizadas para que una nueva consola tenga un exitoso lanzamiento.

