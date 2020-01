MKLeo sufre derrota en la final de Super Smash Bros. Ultimate en Genesis 7

Son pocos los jugadores que pueden presumir el haber vencido a Leonardo “MKLeo” López durante la gran final de un torneo importante. Y ahora, Tyler “Marss” Martins puede decir que él lo ha logrado dos veces, después de haber derrotado a Leo y ganar el torneo de Super Smash Bros. Ultimate en Genesis 7 el día de ayer.

Su victoria 3-0 contra Leo marcó su segundo triunfo importante, además de terminar con su racha de victorias utilizando a Joker que comenzó en Smash 4 durante Genesis 4.

I’M THE GENESIS 7 CHAMPION!!!!! The first time I’ve cried tears of joy after winning ? pic.twitter.com/MvAQNCaJvH

Aquí puedes ver la ronda donde Marss derrotó a MKLeo:

MARSS WITH THE 3-0 ON THE BEST PLAYER IN THE WORLD.

THE 4PEAT DENIED.

ZSS SUX(???).@Marss_NE IS YOUR GENESIS 7 CHAMPION pic.twitter.com/fPyVHp8apC

— Genesis 7 @ #G7 (@Genesis_Smash) January 27, 2020