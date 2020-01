Ya hay fecha para el segundo y último DLC de Metro Exodus

Metro Exodus fue uno de los mejores juegos de acción de 2019 y The Two Colones, su primer DLC, reafirmó el lugar de 4A Games, estudio responsable por este juego, en la industria actual. Por suerte, ese no fue el final de la historia de Sam, ya que la compañía ha revelado la fecha de lanzamiento de Sam’s Story, la segunda y última expansión de este título.

Sam’s Story llegará el próximo 11 de febrero, y formará parte del Season Pass del juego, el cual tiene un precio de $25 dólares, y también lo podrás adquirir de forma separada, por sólo $8 dólares.

Este DLC nos pondrá en los pies de Sam una vez más y nos permitirá acceder a nuevas regiones de Moscú con el propósito de encontrar a la familia pérdida del protagonista.

Hablando de la serie de Metro, después de meses y meses llenos de rumores y filtraciones, por fin se ha anunciado que Metro Redux llegará a Nintendo Switch.

Vía: Metro