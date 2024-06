A lo largo de su extensa carrera, Hidetaka Miyazaki se ha encargado de dirigir algunos de los títulos más importantes de las últimas generaciones. Ya sea que estemos hablando del Sekiro: Shadows Die Twice, Bloodborne o Elden Ring, es imposible no apreciar todo lo que FromSoftware nos ha entregado en años recientes. Ahora, Miyazaki ha revelado cuál ha sido su trabajo favorito.

Recientemente, Miyazaki fue entrevistado por CNET, como parte de la campaña publicitaria por el lanzamiento de Shadow of the Erdtree. Fue aquí en donde el director reveló cuáles son sus juegos favoritos dirigidos por él y, y es probable que la respuesta no sea una gran sorpresa para muchos. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Por supuesto, me encantan todos. A nivel muy personal, diría que primero Dark Souls y Bloodborne me causaron una gran impresión. Como empresa, Elden Ring nos situó en una liga completamente distinta, así que fue un hito enorme para la compañía”.

Dark Souls y Bloodborne representan una aceptación general del estilo de juego que vimos originalmente en Demon’s Souls, así como la formación oficial del subgénero de los Soulslike. Por su parte, Elden Ring es todo un éxito. Con más de 25 millones de copias vendidas, está claro que este título cambió por completo la percepción de FromSoftware.

Te recordamos que Shadow of the Erdtree, la expansión de Elden Ring, estará disponible el día de mañana. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este DLC aquí. De igual forma, aquí puedes ver el tráiler de lanzamiento de este contenido.

Nota del Autor:

Cada juego que hace FromSoftware se siente como una evolución del pasado, pero en ningún momento llega a sustituir lo que ya han hecho. Incluso con Elden Ring disponible, aún hay un gran mérito en jugar Dark Souls o Bloodborne, y lo mismo sucederá con el siguiente proyecto del estudio.

Vía: CNET