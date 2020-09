Mira a Tony Hawk recolectar las letras SKATE en la vida real

La semana pasada finalmente debutó el anticipado Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 y para celebrarlo, el mismísimo Tony Hawk se dio a la tarea de llevar a cabo unos cuantos retos en la vida real, inspirados por el juego. Las emblemáticas letras S-K-A-T-E que aparecen en cada nivel fueron recreadas en la vida real, y acá puedes ver cómo lo hizo el famoso patinador.

Por medio de Twitter, la estrella del patinaje compartió el siguiente video:

Went to skate yesterday and was surprised to find my ramp turned into a real-life @TonyHawkTheGame challenge. Thanks to my staff for the thoughtful gift, and thanks to all of you that got the game this weekend. Hope you’re enjoying it as much as I enjoyed the development process. pic.twitter.com/i7jDhnJeG1

— Tony Hawk (@tonyhawk) September 5, 2020