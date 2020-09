CDPR reafirma que no habrá microtransacciones en la campaña de Cyberpunk 2077

El día de hoy se reveló que el multiplayer de Cyberpunk 2077 contará con microtransacciones. Sin embargo, CD Projekt Red ha reafimado su compromiso con el público, y han mencionado no habrá algún tipo de micropagos dentro del juego principal que saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre.

Después de que los primeros detalles del multiplayer salieran a la luz en la mañana del día de hoy, algunos fans comenzaron a preguntarse si tendríamos que realizar algún tipo de pago extra dentro de la experiencia principal para obtener ítems o algo similar. De esta forma, la cuenta oficial de Cyberpunk 2077 en Twitter comentó lo siguiente:

Cyberpunk multiplayer/online, which is a separate project, will have some microtransactions, but we said that a year ago already. Like always, expect us treating your money with respect.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 7, 2020