Minecraft Dungeons añadirá crossplay en noviembre

Como parte del evento Minecraft Live, Mojang Studios ha revelado un montón de novedades para Minecraft Dungeons, incluyendo el anticipado crossplay. Como resultado, podrás jugar Dungeons con tus amigos sin importar en qué plataforma lo tengan.

“Únanse. Luchen. Sobrevivan… ¡Juntos!

Unite. Fight. Survive… Together!

Cross-play is coming to @dungeonsgame in November, next month! Gather all your heroic friends and prepare to play together on Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows and Xbox One!

