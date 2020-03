Miembros de PS Plus recibirán tema dinámico de FFVII Remake

Square Enix ciertamente se está esforzando con el material promocional de la siguiente exclusiva del PS4, Final Fantasy VII Remake. Tanto así, que todos los suscriptores de PlayStation Plus recibirán un tema dinámico gratuito para su consola. El publisher nos ha dado un vistazo a este tema vía un tweet que te compartiremos aquí abajo, y la verdad es que se ve muy bien.

The second of three dynamic #PS4 theme we’d like to show you today focuses on the city of Midgar in #FinalFantasy VII Remake and also features our main protagonist Cloud Strife!

This will be available for free to all PS+ users soon! #FF7R pic.twitter.com/qmCbpTDnEW

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 13, 2020