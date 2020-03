The Foundation, próximo DLC de Control, presenta nuevo adelanto

La primera expansión para la historia de Control, The Foundation, llegará en un par de semanas. Hasta ahora, los detalles específicos han permanecido un misterio, aunque Remedy previamente adelantó que Jesse estaría aventurándose debajo de la Oldest House en áreas desconocidas. Al hacerlo, ayudará en restaurar el orden para The Foundation y The Board. Aquí, te presentamos un nuevo teaser.

En el teaser, parece ser que Jesse se encuentra hablando con Simon Arish, Jefe de Seguridad. Jesse menciona que Helen Marshall, Jefa de Operaciones, lleva desaparecida por un rato. Simon le explica que la última vez que la vio fue en el área de Mantenimiento, después de haber sacado a los Rangers de algo conocido únicamente como Atlas. A pesar de que el área no es segura, Marshall decidió seguir adelante, diciéndole a Simon que debía “ir a checar algo”.

A lo largo de Control, Jesse se entera que las misteriosas desapariciones de Marshall son algo común. Normalmente ella sale a merodear por la Oldest House, ofreciendo no indicación de a dónde se dirige. Sin embargo, un objeto dentro del juego indica que a veces se escabulle hacia Black Rock Quarry, pero claramente, éste no será su destino en The Foundation.

