Microsoft pone a descansar al Xbox One

El jefe de Xbox Game Studios, Matt Booty, ha revelado que Microsoft ya no está desarrollando juegos exclusivos first party para Xbox One y ahora está completamente enfocado en hacer juegos para Xbox Series X|S y PC.

Durante la reciente presentación de Xbox Games Showcase, es posible que hayas notado una notable falta de juegos exclusivos first party de Xbox anunciados para Xbox One. Resulta que Microsoft ha dejado oficialmente atrás a Xbox One, y los estudios de Xbox Game Studios ahora están desarrollando juegos solo para Xbox Series X|S y PC.

Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, le dijo a Axios que Xbox Game Studios ahora ha “avanzado a la Generación 9” y que ningún equipo interno está trabajando en juegos para la consola de la generación anterior, excepto para brindar soporte a juegos en curso como Minecraft.

Booty señaló que los juegos exclusivos de Xbox Series X|S se pueden jugar en Xbox One a través de Xbox Cloud Gaming con Xbox Game Pass Ultimate.

“Así es como mantendremos el soporte”, dijo.

A principios de esta semana, Booty habló más sobre el lanzamiento complicado de Redfall, diciendo que Xbox podría haber hecho un mejor trabajo en la incorporación de Arkane y sus desarrolladores.

Vía: True Achievements

Nota del editor: Creo que el Xbox One duró mucho más de lo que debió durar. Y se mantuvo vivo por un buen tiempo aún con sus dos sucesores ya madurando en el mercado. Supongo que, gracias Xbox One por todas las horas de juego que nos brindaste.