Nintendo Switch apenas supera a Xbox One en esta región

Desde su lanzamiento en 2017, Nintendo Switch se ha transformado en un éxito de ventas, dado que el concepto de tener una consola que se pudiese jugar en la televisión para después llevársela de viaje fue algo innovador. Esto ha hecho que supere en ventas a consolas de gran nombre como PlayStation 4 y Xbox One, esto de manera mundial.

Sin embargo, parece ser que en algunas regiones no era la más popular, pues se informa que la híbrida apenas ha logrado vencer a Microsoft en Reino Unido, algo que muchos no veían venir. Eso lo informó el jefe de GamesIndustry.biz, Christopher Dring, mencionando que los números hicieron cuentas y podemos decir que ya se lo ha pasado de largo en unidades.

Meanwhile, Nintendo Switch has surpassed Xbox One in terms of total sales in the UK. Next it has PS3 in its sights

— Christopher Dring (@Chris_Dring) November 3, 2022