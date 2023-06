Microsoft ilusiona con el más reciente Xbox Showcase

Microsoft ha querido celebrar por todo lo alto su evento veraniego a pesar de la cancelación del E3 2023 y no ha defraudado a todos sus seguidores alrededor del planeta, dejando patente que ha ido aprendiendo de sus errores en el pasado y ofreció un acontecimiento bastante prometedor para el sector del entretenimiento.

Para lo que resta del año en curso, estarán disponibles la expansión de Sea of Thieves Return to Monkey Island y Forza Motorsport. Mención aparte merece Starfield, el cual no sólo contó con un video extendido de su jugabilidad después de la referida presentación, sino que tendrá una campaña de marketing muy agresiva a nivel global.

Starfield es la gran apuesta y no se escatimarán recursos para exprimir la nueva franquicia al máximo, por lo que se confirmaron tanto el control como los audífonos temáticos, una actualización premium que complementa a la versión estándar y una edición de colección con un reloj. Por el contrario, llamó la atención que no se develara una consola Xbox Series X personalizada al estilo de Halo Infinite.

Las buenas noticias para los gamers, se suscitaron cuando se dio a conocer que para 2024, harán su arribo al mercado, producciones exclusivas de gran envergadura como Microsoft Flight Simulator 2024, que incorpora actividades específicas como traslados de pasajeros, rescates, y viajes médicos, por mencionar algunas.

Asimismo, harán lo propio Avowed, el proyecto a cargo de Obsidian y el espectacular Senua’s Saga: Hellblade II que sorprendió al mundo en la gala de los Game Awards de 2019. Este último juego desarrollado por Ninja Theory tendrá una historia más obscura y contará con un presupuesto mayor respecto a su predecesor.

En el mismo sentido y sin fecha concreta de estreno, se anunció Clockwork Revolution que recuerda bastante a BioShock Infinite, además de haber conocido más detalles sobre el regreso de Fable, la icónica propiedad intelectual creada por Peter Molyneux que por mucho tiempo quedó en el baúl de los recuerdos.

En el ámbito multiplataformas, Microsoft mostró el músculo que ha venido desarrollando con compañías japonesas como Atlus y Capcom. En el caso de la primera, Persona 3 Reload y Persona 5 Tactica estarán día uno en Game Pass, mientras que, en relación a la segunda empresa, Exoprimal y Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, una aventura con estética oriental, también debutarán en dicho servicio de suscripción.

El multicitado acto fue un escaparate para dar a conocer a otros videojuegos que vienen en camino y llaman la atención como 33 Immortals, un cooperativo hasta para 33 jugadores, además de sagas de productos de mayor calibre, entre los que se encuentran: Like a Dragon: Infinite Wealth, Payday 3 y Star Wars Outlaws, un mundo abierto bajo la batuta de Ubisoft.

En resumen, la división presidida por Phil Spencer, realizó un muy buen evento, donde también mostró la existencia del Xbox Series S Carbon Black con almacenamiento de 1 TB, sin embargo, pudo haber tenido un cierre espectacular que generara mayor hype en su base instalada de usuarios. La buena nueva es que finalmente, los juegos de Xbox Game Studios comenzarán a ver la luz.