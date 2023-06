Estos son los coleccionables que llegan con Elementos de Pixar

Dentro de una semana más se estrena Elementos de Pixar, última película de este estudio que apuesta por un universo en el que conviven aire, tierra, fuego y agua, esto con personajes que no deberían interactuar entre sí. Y ahora que el estreno está cerca, era obvio que habría coleccionables para quienes asistan a las dulcerías del cine.

En el caso de México, quien tendrá algunos de ellos es Cinemex, ofreciendo vasos de diferentes personajes, cada uno con el precio de $99 pesos, lo cual puede ser accesible para los usuarios. Obviamente, si el coleccionista quiere tener todos, habrá que hacer un desembolso mínimo de $500 pesos y que así pueda tener completa la alineación.

Vale la pena mencionar, que regularmente se ponen este tipo de objetos una semana antes del estreno oficial de las películas, por lo que ya se podrían encontrar disponibles. Así que no está de más darse una vuelta al Cinemex más cercano para ver si ya los tienen.

Recuerda que Elementos llega a los cines el 22 de junio.

Vía: Cinemex

Nota del editor: No me sorprendería que realmente sea un fallo en taquillo, pues no se escucha a mucha gente estar entusiasmada con la cinta. Pero al final, será cuestión de ir al cine y verificar por uno mismo.