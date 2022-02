Microsoft habría querido adquirir a Bungie antes que Sony

La compra de Bungie por parte de Sony definitivamente tomó al mundo por sorpresa. Quienes alguna vez fueron parte importante de Xbox, ahora cayeron en manos de la competencia, sin embargo, parece ser que hubo un punto en el que Microsoft se interesó por adquirir a este estudio, antes de que se volviera parte oficial de los PlayStation Studios.

De acuerdo con información de Jeff Grub, que posteriormente fue reiterada por Direct-Feed Games, Microsoft estuvo interesado en comprar Bungie en 2020. Ambas compañías estuvieron involucradas en distintas conversaciones, pero en su momento, Bungie quería $2 mil millones de dólares y mantener su independencia, algo que a Microsoft no le pareció en lo absoluto. Fue ahí cuando Sony vio la oportunidad, y no solamente duplicaron su oferta, sino que les permitieron seguir adelante como un estudio independiente.

