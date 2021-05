Microsoft explica cómo eligen los juegos indie que se suman a Xbox Game Pass

No cabe duda alguna que Xbox Game Pass es un servicio fabuloso, aunque no genere ningún tipo de ganancia para Microsoft. Contrario a lo que muchos podrían llegar a creer, los juegos que se incluyen dentro de este servicio pueden llegar a tener mucho más éxito comercial que aquellos que no, así que cada vez más y más desarrolladores están interesados en unirse a la plataforma.

Parece que llamar la atención de Xbox no es algo muy difícil de conseguir, o por lo menos así lo menciona Agostino Simonetta, director global del servicio. Para los desarrolladores indie, que tienen menos notoriedad en el medio, llevar su juego a Game Pass no es la pesadilla que muchos podrían imaginar. De hecho, basta con publicitar tu título en redes sociales, foros de videojuegos, y demás plataformas.

Como parte de un reportaje de 3DJuegos, Simonetta explicó que llevar tu juego indie a Game Pass es un proceso relativamente sencillo. Si le das la suficiente promoción al juego, y a Xbox le gusta lo que ve, ellos se acercarán a ti.

“Queremos ver grandes ideas, por eso valoramos cómo los desarrolladores atraen la atención (…). Las redes sociales son una herramienta maravillosa. A veces hago seminarios con estudiantes y les hablo de esto: de que tienen que twittear sus creaciones, abrir hilos en Reddit, subirlas a YouTube y dejarse ver (…) Si nos gusta lo que vemos, iremos y hablaremos con ellos”.

La razón por la cual Game Pass puede ser tan abierto con los desarrolladores independientes tiene que ver justamente con su modelo de distribución digital, el cual “hace que los juegos pequeños sean comercialmente viables, por eso podemos abrirnos tanto a los desarrolladores independientes”.

Así que ya sabes, si eres un desarrollador independiente que busca llamar la atención de Xbox, asegúrate de crear un buen producto y darle la publicidad necesaria en todas las plataformas que consideres viables.

Fuente: 3DJuegos