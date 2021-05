No, The Coalition no está trabajando en un juego de Star Wars, afirma el estudio

El día de ayer se reveló que The Coalition comenzará a trabajar con el Unreal Engine 5 en futuros proyectos. De esta forma, algunas personas señalaron que esto daría pie al anuncio del rumoreado juego de Star Wars a cargo de este estudio. Sin embargo, el equipo de Gears 5 por fin ha aclarado esta situación, y no son buenas noticias.

Por medio de una conversación en Reddit, el community manager de Gears of War, TC Kilo, confirmó que The Coalition no está trabajando en un juego de Star Wars, y mencionó que el estudio no tiene planeado revelar algo nuevo por el momento. Esto fue lo que comentó:

“Solo para aclarar sobre el asunto de Star Wars. No estamos trabajando en ningún título de ese tipo. No tenemos nada más que anunciar en este momento”.

Sin duda alguna, esta es una triste noticia para todos aquellos que esperaban un juego de Star Wars al estilo de la más reciente entrega de Gears. Aunque esta propiedad por fin está comenzando a llegar a las manos de más desarrolladores, es casi seguro que Disney desea hacer de esta serie la más accesible posible, y darle la IP a un estudio first party de Xbox no sonaba como una decisión que haría la compañía del ratón.

En temas relacionados, puedes conocer más sobre el futuro de The Coalition aquí. De igual forma, existe la posibilidad de ver un nuevo juego de Star Wars durante el EA Play Live de julio.

Vía: The Coalition