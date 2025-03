Microsoft estaría buscando comprar una IP de Ubisoft

Juraj Krúpa, CEO de AJ Investments y accionista de Ubisoft, afirmó que la compañía no informó a sus inversores sobre estas discusiones, las cuales habrían sido mencionadas en un artículo restringido de la plataforma de inversión MergerMarket. Krúpa criticó la falta de transparencia en torno a estas negociaciones.

En respuesta, se emitió un comunicado asegurando que siguen explorando diversas opciones estratégicas para optimizar el valor de sus franquicias. La empresa destacó que un comité especial supervisa este proceso y que cualquier acuerdo será anunciado conforme a la normativa vigente.

No se ha especificado qué propiedades intelectuales podrían estar en juego ni si Microsoft o EA buscan acuerdos de compra total o parcial. Sin embargo, el valor de las sagas de Ubisoft, como Assassin’s Creed o Far Cry, podría ser un factor clave en futuras negociaciones. Incluso hay quienes querrían tener en sus manos a Rayman, pero no hay más detalles específicos.

Vía: PX