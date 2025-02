Ubisoft confirma secuela de Rainbow Six Siege

Pese a los fracasos que ha tenido Ubisoft en los últimos años, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege se ha mantenido como uno de los trabajos más populares de la compañía francesa. A casi 10 años de su lanzamiento inicial, Ubisoft está listo para mostrarnos Rainbow Six Siege X, juego que funcionará como el siguiente paso de esta serie, algo que por fin sabemos cuándo sucederá.

Por medio de un nuevo tráiler, Ubisoft ha confirmado que la revelación oficial de Rainbow Six Siege X se llevará a cabo el próximo 13 de marzo. Ese día, por fin, tendremos todos los detalles relacionados con la siguiente entrega en el aclamado multiplayer que ha logrado mantenerse activo a lo largo de una década.

Ahora, Rainbow Six Siege X puede tener un nuevo nombre y proporcionar el siguiente paso para la serie, pero Ubisoft no considera a este título una secuela de Rainbow Six Siege, sino como una evolución, algo similar a Overwatch 2 y Warzone 2. Esto significa que los fans podrán esperar la misma experiencia que tanto los ha cautivado, pero con una serie de mejoras y cambios.

Notablemente, Rainbow Six Siege X contará con un nuevo motor gráfico que proporcionará una actualización visual para la experiencia. De igual forma, muchos esperan que esta entrega convierta a la experiencia en un free-to-play, con un sistema de monetización mucho más tradicional para lo que vemos en los juegos como servicio hoy en día. Es decir, tendríamos pases de batalla, una tienda en trajes, y mucho contenido adicional.

Considerando la situación actual de Ubisoft, aún está por verse si este cambio será positivo para la compañía, o un clavo más en su ataúd. Recuerda, la revelación oficial de Rainbow Six Siege X se llevará a cabo el 13 de marzo de 2025. En temas relacionados, a los fans no les gustó la nueva suscripción de Rainbow Six Siege. De igual forma, Ubisoft llegó a decir que el juego no necesitaba una secuela.

Nota del Autor:

Este es un periodo clave para Ubisoft. Si Rainbow Six Siege X resulta ser un free-to-play, esto puede llevar a la serie a un nuevo horizonte, en donde más personas disfruten de esta entrega. Sin embargo, mantener un juego como servicio requiere de mucho más trabajo y una gran inversión que tal vez la compañía no pueda hacer por otra década.

Vía: Ubisoft