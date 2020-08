Microsoft demuestra apoyo a Epic Games en su batalla legal con Apple

El conflicto entre Apple y Epic Games sigue escalando, y en esta ocasión el problema no se ha quedado entre estas dos compañías, ya que recientemente, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha emitido una carta en donde muestra un apoyo a la compañía detrás de Fortnite.

Sin embargo, la posición de Microsoft no tiene que ver con la situación de Fortnite, sino con la amenaza de Apple de retirar el soporte de Unreal Engine en iOS. El documento legal fue registrado ante la Corte del Distrito Norte de California, y aquí Kevin Gammill, gerente general de experiencias de desarrollador de gaming en Microsoft, señaló que Apple perjudicaría a miles de desarrolladores que hacen uso del motor gráfico. Esto fue lo que comentó Gammill al respecto:

Today we filed a statement in support of Epic's request to keep access to the Apple SDK for its Unreal Engine. Ensuring that Epic has access to the latest Apple technology is the right thing for gamer developers & gamers https://t.co/72bLdDkvUx

— Phil Spencer (@XboxP3) August 23, 2020