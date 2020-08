Apple amenaza con retirarle las herramientas de desarrollo a Epic Games

La semana pasado comenzó una batalla legal entre Apple y Epic Games. Después de que Fortnite fuera retirado de la App Store, los desarrolladores respondieron con una demanda en contra de la compañía de la manzana. El día de hoy, Epic ha mencionado que Apple ha amenazado con cortar su acceso a todas las herramientas de desarrollo de iOS y Mac como respuesta a los sucesos de hace unos días.

Esto fue lo que comentó Epic Games en un tweet:

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020