Surge la primera foto de Super Nintendo World en Universal Studios Hollywood

Universal Studio Japan no será el único sitio en el mundo en donde puedas disfrutar de Super Nintendo World, ya que el parque de atracciones contará con una instalación en Universal Studios Hollywood. A pesar de que esta locación apenas ha comenzado su construcción, el día de hoy se publicó el primer vistazo a Super Nintendo World en Estados Unidos.

Por el momento se desconoce cuándo estará abierto Super Nintendo World en Universal Studios Hollywood. Sin embargo, la cuenta de Universal Core en Twitter compartió el día de hoy una foto del diseño que usará para las colinas del Mushroom Kingdom.

#SuperNintendoWorld set design/ mountain facade has arrived at #UniversalStudiosHollywood! It is being assembled at Falls Lake. #Nintendo pic.twitter.com/84iMaKxrdd

— Universal Core (@Universal__Core) August 19, 2020