MHA: Se explica el secreto detrás de la nueva técnica de Todoroki

My Hero Academia se está acercando cada vez más al clímax de la franquicia, con peleas excepcionales entre los héroes y villanos más poderosos dentro de este fantástico universo. Y aunque se podría pensar que los personajes no seguirán desarrollándose, no es así, dado que hace poco Todoroki liberó una técnica nueva, la cual ahora ya tiene explicación.

En el capítulo anterior había iniciado la pelea final entre Todoroki y Dabi, y se reveló que Shoto había desarrollado su versión del Flashfire Fist, pero estaba luchando para calentarlo al mismo tipo de velocidad que Dabi estaba destruyendo su cuerpo. Es ahí donde el personaje descubrió cómo fusionar sus poderes de manera armónica y eficiente.

El episodio número 352 del manga pone a Todoroki a comentar que si bien es difícil mantener esa forma por mucho tiempo, descubrió cómo elevar la técnica original de su papá usando su corazón para usar su lado izquierdo y derecho al mismo tiempo. Esto crea una llama fría que le permite equilibrar la sangre en una temperatura equilibrada para que no se salga de control.

Esto lleva a Todoroki a un nuevo nivel, teniendo la posibilidad de estar a la par de otros seres con los que antes no tenía oportunidad, convirtiéndose en uno de los estudiantes más destacados de su generación. Aunque para muchos no sería una sorpresa tan grande, dado que en los primeros capítulos demostró ser un genio en todos los aspectos que conlleva un héroe.

Vía: ComicBook