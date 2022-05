Se muestran los diseños de las casas en Hogwarts Legacy

Desde su revelación, Hogwarts Legacy se ha colocado como uno de los videojuegos más esperados de los últimos tiempos, eso se debe a la versatilidad con la que vamos a contar en cuanto a exploración. Y eso ha llevado a tener constantes actualizaciones del mismo, justo ahora el equipo de desarrolladores dio a conocer sus diseños de escudos para cada casa.

Es mediante Twitter donde podemos ver la representación, de Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw, todos con diseños únicos que a los fanáticos de la franquicia les han encantado. No se parecen a los vistos en las películas, videojuegos y demás material. Sin embargo, es ese toque de originalidad lo que nos hace pensar en un universo alterno.

Designing iconic house badges for #HogwartsLegacy was no easy task! Which of our new house patches is your favorite? pic.twitter.com/XAsw3pc9et

— WB Games Avalanche (@AvalancheWB) May 13, 2022