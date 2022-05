La gente está ofendida con los poderes de Red Hood en Gotham Knights

Hace muy pocas horas se dio a conocer un nuevo gameplay de Gotham Knights, videojuego que le dará protagonismo a personajes un tanto secundarios dentro de la franquicia del murciélago. Y si bien parece ser que será una entrega divertida, no todos quedaron encantados con los elementos en pantalla, sobre todo con el personaje de Red Hood.

La indignación se debe a que en esta versión tendrá poderes especiales, algo que Jason Todd no puede hacer ni por error en los cómics, dado que cuenta con su propia fuerza humana y sus invenciones. Eso ha llevado a los seguidores a criticar la obra mediante las redes sociales, afirmando que hay mejores maneras de adaptar la jugabilidad del héroe de rojo.

Why did they give Red Hood a magic jump when he has these bad boys? #GothamKnights

Give him rocket boots if he needs help staying in the air. pic.twitter.com/FEpgvvP0ox

— New 52 Chris | Something Central Comics (@SmethingCentral) May 10, 2022