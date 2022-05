Garou recibe su forma más intimidante en One-Punch Man

La serie de One-Punch Man continúa, razón por la cual sus personajes deben seguir creciendo de forma personal, y también en sus técnicas de ataque hacia los más grandes villanos. Eso lleva a que le den una forma adicional a Garou, quién literalmente se transforma en un monstruo que podría intimidar incluso a los más valientes del manga.

Los últimos capítulos nos han estado preparando para la pelea completa entre Garou y Saitama. Aunque los dos se cruzaron varias veces, Saitama había derrotado a Garou con tanta facilidad que no se consideró realmente un enfrentamiento. Esto ha cambiado ahora que Garou se ha convertido en una versión mucho más poderosa de su forma de monstruo.

Aquí le puedes echar un vistazo:

shout outs to Garou's sick ass new monster form in #OnePunchMan pic.twitter.com/mI6PRLeAlS

— Nick Valdez (@Valdezology) May 11, 2022