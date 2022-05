James Cromwell pega su mano a un mostrador en protesta contra Starbucks

Las estrellas de Hollywood han sido bastante criticadas hoy en día, este ha sido el caso de grandes estrellas como Johnny Depp y Amber Heard, quienes actualmente están llevando a cabo una serie de juicios. Sin embargo, quién se lleva ahora los reflectores es el actor de 82 años, James Cromwell, quién de una manera un tanto inesperada ha pegado su mano a un mostrador con súper pegamento.

Esto lo hizo en una cafetería de la cadena Starbucks en Nueva York, donde se manifestaba en contra de los cargos extras que la empresa hace por agregar leche de origen vegano a las bebidas calientes. Pero no estaba solo, dado que otros manifestantes expresan que es discriminatorio el hacer estos cargos extras, más que nada a personas veganas e intolerantes a los lácteos.

El descontento en el local duró aproximadamente 30 minutos, pues la policía llegó minutos después para disolver la protesta. Según el medio conocido como ABC27 no se realizó ningún arresto.

“Babe” & “Succession” actor James Cromwell superglued himself to the counter of a Starbucks café in New York City on Tuesday to protest of the chain’s policy of charging extra for plant-based milk https://t.co/8ud32BWh0k pic.twitter.com/Zx0bb2LvMD

This is how you get an animal rights message to STICK!

James Cromwell joined PETA’s campaign and glued himself to a @Starbucks counter to call on the company to stop charging extra for animal and earth-friendly vegan milks! pic.twitter.com/N9aitSQHSm

— PETA (@peta) May 10, 2022