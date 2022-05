Atuendos bastante nostálgicos regresan a Gokú y Vegeta en Dragon Ball Super

Desde que Dragon Ball Super salió al aire muchos de sus personajes no han cambiado de aspecto, y uno de los más reconocibles son las ropas que lleva el ahora dúo más poderoso de la saga, Gokú y Vegeta. Sin embargo, en el manga las cosas están a punto de dar un giro especial para los personajes, trayendo de vuelta un atuendo que seguro muchos reconocen.

En el arco actual del manga se desarrolló un flashback especial, en el cuál se apreció a Bardock teniendo un enfrentamiento con el villano más peligroso de turno, Gas, todo para darles a los héroes un mejor punto de vista. Y ahora que ha terminado, Monaito les ofrece curarse y cambiar sus ropajes, siendo estos uniformes de Saiyajin como los vistos en Z.

Aquí el adelanto que se ofreció a los fanáticos:

Monaito offers to heal Goku and Vegeta before Gas arrives. But first: their clothes! Monaito gives them old school Saiyan armor, but Goku wants his old clothes back. Monaito’s surprised he doesn’t want to dress like his dad. Even Vegeta doesn’t want his jacket (chest armor) pic.twitter.com/SCmkeU8bW3

