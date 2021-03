Masahiro Sakurai destruye cualquier ilusión sobre un nuevo juego de Kid Icarus

Al igual que muchas series famosas de Nintendo, Kid Icarus tuvo su primera entrega en la era del NES, seguido de una secuela para Game Boy. Sin embargo, tuvieron que pasar 21 años para ver una tercera aventura de Pit. Ahora, a nueve años del lanzamiento de Uprising, los fans desean otra entrega de esta propiedad. Sin embargo, parece que esto no sucederá.

Ya que el día de hoy, 23 de marzo, se celebra el noveno aniversario de Kid Icarus: Uprising, Mashiro Sakurai, quien dirigió este título, ha compartido un comentario que parece arruinar cualquier esperanza de una secuela. Esto fue lo que comentó:

““¡En este día de 2021, New Light Mythology: Palutena’s Mirror (Kid Icarus: Uprising) salió a la venta! Hemos recibido muchas solicitudes para una secuela o una nueva versión, pero eso puede ser un poco difícil…”

Esta no es la primera vez que Sakurai habla sobre el complicado desarrollo de Uprising, ya que a finales de 2018 fue entrevistado por la revista EDGE, en donde compartió una serie de sentimientos similares. Aunque esto no significa que no hay planes para una nueva entrega en la serie de Kid Icarus, parece que Sakurai no estaría involucrado en un posible proyecto protagonizado por Pit.

De esta forma, Kit Icarus se suma a series como Star Fox, Pikmin y F-Zero, y por el momento cualquier continuación vive solo en nuestros sueños. En temas relacionados, un analista revela el posible precio del Switch Pro. De igual forma, el Switch Pro usuario un nuevo chip de NVIDIA con DLSS.

Vía: Masahiro Sakurai