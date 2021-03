¡Aquí los mejores memes de Zack Snyder’s Justice League!

Zack Snyder’s Justice League ya está aquí. Después de varios rumores, la cinta que tanto esperaban los fans ya está disponible en HBO Max y otros servicios de streaming. De esta forma el público ha decidido celebrar de la mejor forma posible, con una serie de memes que encapsulan todos los sentimientos posibles sobre esta nueva versión de la cinta que vimos originalmente en 2017.

La verdad me dormí varias veces. No entendía nada. Mucha expectativa y al final no es la gran cosa. En fin, solo es mi opinión sobre mis experiencias sexuales. xd

Por otro lado, el #SnyderCut es una obra maestra. Merecemos más de esto. #RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/2DGrSXjKFu

— Virgin God (@elgranqenk) March 18, 2021