Falcon and the Winter Soldier tuvo el mejor estreno de cualquier serie en Disney+

Sin una nueva película para el futuro cercano, el MCU necesita sobrevivir en las series de Disney+. Afortunadamente, la gente parece estar a favor de estas nuevas producciones. De esta forma, se ha dado a conocer que el primer capítulo de Falcon and the Winter Soldier tuvo el mejor estreno durante un fin de semana de cualquier serie en esta plataforma.

Aunque no se proporcionaron datos concretos, Marvel mencionó que Falcon and the Winter Soldier sobrepasó el número de espectadores de WandaVision y la segunda temporada de The Mandalorian durante el mismo periodo de tiempo. De igual forma, se mencionó que este trío conforma los estrenos de fin de semana más vistos para la plataforma.

Falcon and the Winter Soldier es una serie conformada por seis episodios que se encargará de darle un mayor trasfondo a personajes como Sam Wilson y Bucky Barnes. De igual forma, el show se encargará de presentarnos al nuevo Capitán América del MCU.

Vía: Marvel