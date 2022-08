Masahiro Sakurai abre su propio canal de YouTube

Desde 2019, en el Twitter de Masahiro Sakurai, responsable por la serie de Super Smash Bros., nos encontrábamos diversas imágenes de este juego. Sin embargo, esto llegó a su fin a principios de semana. Aunque esto decepcionó a más de un fan, el desarrollar reveló que ya tiene un canal de YouTube, en donde planea compartir contenido bastante interesante.

Actualmente, ya puedes ingresar a YouTube, y suscribirte a Masahiro Sakurai on Creating Games. Este canal se enfocará en el desarrollo de juegos, y en qué es exactamente lo que hace que los juegos sean divertidos. Por el momento solo hay tres videos disponibles. Uno de estos es la introducción a su canal, mientras que los otros dos están enfocados en Super Smash Bros.

Sakurai ha mencionado que planea subir videos tanto en japonés como en inglés. Lo interesante, es que ha recibido la aprobación de Nintendo para mostrar compilaciones de desarrollo de Super Smash Bros., así como los documentos de diseño que ha escrito. Junto a esto, se ha revelado que “Nintendo no está involucrado en este canal” y que es su proyecto personal. Tampoco busca sacar provecho de ello, por lo que aparentemente no habrá publicidad, ni pedirá regularmente a los espectadores que den me gusta, se suscriban o presionen la campana de notificación.

Además de su presentación oficial, Sakurai también ha compartido un video de exhibición de sus trabajos creativos, incluso se burla de su próximo proyecto después de Super Smash Bros. Ultimate como “TBD”, mientras que el segundo video trata sobre detalles de diseño.

En temas relacionados, este fue el juego más impactante de Masahiro Sakurai en el 2021. De igual forma, el desarrollador cree que ya cumplió con los deseos de Satoru Iwata.

Nota del Editor:

Sakurai no es el primer desarrollador en hacer un canal de YouTube. Notablemente, Katsuhiro Harada, productor de Tekken, también tiene un canal, solo que el enfoque aquí está en las conversaciones con otros desarrolladores. Será interesante ver qué nos presentará Sakurai en un futuro.

Vía: Masahiro Sakurai