Más patrocinadores podrían abandonar la OW League

Hace un par de días les comentamos sobre cómo Activision Blizzard perdió el soporte de T-Mobile para la publicidad en los torneos de Overwatch y Call of Duty. Ahora, parece que esta no será la única compañía que podría alejarse de esta empresa tras los recientes escándalos y acusaciones de comportamiento inapropiado, ya que Coca-Cola y State Farm están reevaluando sus patrocinios de la Overwatch League.

En una reciente reporte por parte de The Washingtons Post, tanto Coca-Cola como State Farm han señalado que se encuentran reevaluando su relación con Blizzard. En el caso de la compañía de seguros, le han pedido a los responsables de la Overwatch League no transmitir algún tipo de publicidad durante los juegos de este fin de semana, aunque aún no han decidido si seguirán apoyando a esta empresa en un futuro.

Por su parte, un representante de Coca-Cola ha mencionado estar al tanto sobre las recientes acusaciones en contra de Activision Blizzard, aunque no han proporcionado un comunicado al respecto. Por su parte, esto fue lo que se comentó al respecto:

“Estamos trabajando con nuestros socios en Blizzard mientras damos un paso atrás por un momento para revisar planes y programas futuros”.

Junto a estas dos, las compañías que apoyan a la Overwatch League y Call of Duty League por medio del patrocinio son Xfinity, IBM, Cheez-It, Pringles y TeamSpeak. Estas empresas no han emitido un comunicado al respecto. Será interesante ver cómo se desarrolla este caso conforme más alegaciones en contra de Activision Blizzard salgan a la luz.

Vía: The Washington Post