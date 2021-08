Los problemas apenas van comenzando para Activision Blizzard, quien ahora está empezando a perder múltiples patrocinadores de Overwatch tras toda la controversia. Tal y como lo reporta el sitio de sports Dexerto, T-Mobile se ha retirado como patrocinador oficial de este juego así como de Call of Duty.

T-Mobile fue uno de los patrocinadores que más tiempo lleva dentro de la Overwatch League y Call of Duty League, y aunque el gigante de telecomunicaciones todavía no se ha pronunciado al respecto de forma oficial, recientes cambios sugieren que ya no formará parte de ninguna de estos dos competencias.

En algún punto del mes pasado, los sitios oficiales de Overwatch League y Call of Duty League eliminaron todas las referencias hacia T-Mobile. De igual forma, varios miembros del equipo profesional de CoD, New York Subliners, han tapado el logotipo de T-Mobile de sus jerseys competitivos.

Al momento de redacción, parece ser que solo T-Mobile se ha retirado como patrocinador oficial de ambos torneos, sin embargo, existe una muy elevada posibilidad de que otras marcas sigan sus mismos pasos. Después de todo, ser aliado de Activision Blizzard en estos tiempos puede resultar como algo negativo para la imagen de cualquier empresa.

Via: Kotaku