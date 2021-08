Últimamente, Hideo Kojima ha estado bastante activo en redes sociales, platicando sobre todo tipo de temas; desde videojuegos y películas, hasta momentos más íntimos de su vida personal. En esta ocasión, el creativo nipón habló sobre los medios digitales y en particular, la razón por la cual no le gustan demasiado.

En su cuenta personal de Twitter, Kojima redactó lo siguiente:

“Eventualmente, incluso la información digital ya no será propiedad de los individuos por iniciativa propia. Siempre que existe alguna catástrofe mundial, o en algún país, el acceso a esa información podría ser eliminado de forma repentina.

No tendremos acceso libre a libros, películas y música que nos gusta. Sería como no tenerlo. Eso es lo que me da miedo. Esto no es avaricia.”