Más de dos mil juegos digitales se perderán cuando las tiendas del PS3, PSP y PS Vita cierren

El próximo 2 de julio de 2021, las tiendas digitales de PS3 y PSP cerrarán sus puertas, algo que también sucederá con el PS Vita el 27 de agosto de este año. Esto significa que cientos de juegos dejarán de estar al alcance de los usuarios de estas plataformas, ya que algunos títulos se convertirán en “exclusivas” de otras consolas, o se perderán para siempre. Un nuevo reporte señala que más de dos mil juegos será eliminados con el cierre de la PSN en estos hardwares.

De acuerdo con VGC, de los 2,200 títulos que serán elimandos con el cierre de la PS Store del PS3, PSP y PS Vita, 120 se perderán para siempre, el resto se podrán encontrar de cierta forma en otras plataformas, como el PS4, PC o las consolas de Xbox.

Alrededor de 630 juegos de Vita son digitales. Cerca de 730 juegos de PS3 (PSN) son digitales. Una pequeña cantidad de juegos de PSP son digitales. 293 títulos forman parte de los PlayStation Minis. Hay 336 títulos clásicos del PS2 en este formato. Por último, hay casi 260 entregas de PS1, principalmente en Vita y Minis. Sin embargo, es importante mencionar que estos números pueden variar, ya que durante los últimos años, algunos juegos se han sumado a estas plataformas, y otros han sido eliminados.

Afortunadamente, no todos los juegos que hay en estas tiendas virtuales se perderán para siempre, aunque se volverán más difíciles de conseguir. Algunos se pueden conseguir de manera física, otros seguirán disponibles en las tiendas virtuales de las consolas de Xbox. Incluso algunas entregas del PS2 se pueden conseguir de forma digital en PS4, y entregas del PS3 están disponibles en PS Now, el servicio de streaming.

Sin embargo, cerca de 120 juegos sí se perderán para siempre, ya que títulos como Festival of Blood, Echochrome II, Lumines Supernova, The Last Guy, Rain, Trash Panic, Pain, PixelJunk Racers, Tokyo Jungle, y más, solo se pueden encontrar de forma digital en el PS3, PSP o PS Vita.

Sin duda alguna, esta es una mala noticia para la preservación de los videojuegos. Dudamos que Sony u otra compañía decida gastar todos los recursos necesarios para relanzar algún título en plataformas modernas. Te recordamos que las tiendas digitales del PS3 y PSP cerrarán el próximo 2 de julio, seguidas del PS Vita el 27 de agosto.

