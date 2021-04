La segunda temporada de The Witcher ha terminado su rodaje

Después de múltiples contratiempos impuestos por el COVID-19, o algún infortunio en el set de grabaciones, la segunda temporada de The Witcher por fin ha terminado sus grabaciones.

Por medio de una foto publicada por la cuenta oficial de The Witcher en Twitter, se ha confirmado que las nuevas aventuras de Geralt of Rivia por fin han terminado de ser grabadas, y ahora solo es necesario realizar el proceso de post-producción. Por el momento se desconoce cuándo estará disponible esta nueva temporada en Netflix, pero es posible que en un par de semanas tengamos más información al respecto.

That's a wrap on Season 2! The White Wolf awaits you back on The Continent.#TheWitcher #HenryCavill #Geralt pic.twitter.com/c2VD8WUuYs

— The Witcher (@thewitchernetfx) April 2, 2021