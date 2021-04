Summer Game Fest regresará con una nueva edición en junio de este año

Aunque en esta ocasión sí tendremos una edición de E3, esto no ha detenido a Geoff Keighley de organizar un segundo Summer Game Fest. Este evento comenzará el próximo mes de junio y contará con un par de eventos enfocados en revelar nuevos proyectos y darnos una mirada al futuro de la industria.

Por el momento, el único evento confirmado es Day of the Devs: Summer Game Fest Edition, en donde iam8bit y Double Fine nos presentarán una serie de juegos independientes y AAA que serán seleccionados por estas dos organizaciones y Keighley. Aunque por el momento no hay más información, se promete que en las próximas semanas tengamos más detalles relacionados con las compañías que se sumarán a esta celebración y todos los anuncios planeados.

.@SummerGameFest is returning this June!

A spectacular, concentrated global showcase of the future of video games — where everyone comes to play.

Sign up at https://t.co/Hp7WuLrjXk for event updates + text alerts. pic.twitter.com/kvCdSb6eP4

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 2, 2021