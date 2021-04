El icónico meme de Stonks llega a Fortnite

Tal parece que Fortnite ahora incursionará en el mundo de los memes, ya que recientemente se reveló una skin inspirada en el clásico chiste de internet conocido como Stonks. Aunque este fue un anuncio que se dio el día de ayer, esto no es una broma.

Este traje especial lleva el nombre de Diamond Hanz y se puede adquirir en la tienda de objetos del juego por 1,200 V-Bucks. Recordemos que este meme cobró fuerza durante todo el caos que ocasionó GameStop en Wall Street hace un par de semanas. Esta skin llegó a Fortnite como parte de las celebraciones del April’s Fools Day, aunque esto es 100% real.

The 🔔 has been rung and Diamond Hanz is ready to answer the call.

Buy! Hold! Win! pic.twitter.com/bmP1czr326

— Fortnite (@FortniteGame) April 1, 2021