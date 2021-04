LEGO Star Wars: The Skywalker Saga se ha retrasado de forma indefinida

Tal parece que los fans de los juegos de LEGO tendrán que esperar aún más poner sus manos sobre The Skywalker Saga. Por medio de un mensaje compartido el día de hoy, TT Games, los desarrolladores, han revelado que LEGO Star Wars: The Skywalker Saga se ha retraso de forma indefinida.

En el comunicado que se compartió, TT Games menciona que no podrán cumplir con su ventana de primavera de 2021, y tendrán más información relacionada con la fecha de lanzamiento en un futuro. Esto fue lo que se comentó:

“Todos en TT Games estamos trabajando duro para hacer de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga el mejor y más grande juego de LEGO de la historia, pero vamos a necesitar más tiempo para hacerlo. No podremos llegar a nuestra fecha de lanzamiento de primavera prevista, pero proporcionaremos una actualización sobre la fecha de lanzamiento lo antes posible”.

Thanks to all our fans for your continued patience. pic.twitter.com/tCDV9Ikftd

— TT Games (@TTGames) April 2, 2021