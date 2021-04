Monster Hunter Rise vendió más de un millón de copias durante sus primeros días en Japón

La semana pasada llegó Monster Hunter Rise al Nintendo Switch, y un previó reporte por parte de Capcom reveló que esta entrega ya había distribuido más de cuatro millones de copias. Ahora, se ha dado a conocer que un millón de estas unidades provienen de solo Japón, lugar en donde esta entrega tuvo un increíble primer fin de semana.

De acuerdo con Famitsu, en donde se publicó la lista de los juegos más vendidos de Japón entre el 22 y 28 de marzo de 2021, Monster Hunter Rise logró vender 1,302,132 copias en solo tres días. En comparación, Monster Hunter World movió 1,350,412 de unidades en el mismo periodo de tiempo.

Por otro lado, el lanzamiento de Monster Hunter Rise impulsó las ventas del Nintendo Switch, el cual movió 267,497 unidades en la última semana. El PS5 consiguió vender 62,295 piezas de hardware, aunque la escasez de unidades sigue siendo un problema para las nuevas consolas en Japón.

Software:

-[NSW] Monster Hunter Rise – 1,302,132 (nuevo)

-[NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 37,166 (592,683)

-[NSW] The Quintessential Quintuplets ∬: Summer Memories Also Come in Five – 20,374 (New)

-[NSW] Momotaro Dentetsu: ¡Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 20,179 (2,072,296)

-[NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 13,207 (3,751,594)

-[NSW] Ring Fit Adventure – 12,632 (2,479,573)

-[NSW] Animal Crossing: New Horizons – 11,145 (6,710,861)

-[NSW] Minecraft – 11,096 (1,872,739)

-[PS4] The Quintessential Quintuplets ∬: Summer Memories Also Come in Five – 10,378 (New)

-[NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 10,270 (4,218,939)

Hardware:

-Switch – 190,133 (15,558,365)

-Switch Lite – 77,364 (3,526,983)

-PlayStation 5 – 51,931 (485,476)

-PlayStation 5 Digital Edition – 10,364 (94,735)

-PlayStation 4 – 2,174 (7,775,056)

-New 2DS LL (incluido 2DS) – 933 (1,160,124)

-Xbox Series S – 847 (9,373)

-Xbox Series X – 432 (30,636)

-PlayStation 4 Pro – 15 (1,575,723)

Vía: Gematsu