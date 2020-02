Más competencias de Overwatch han sido suspendidas a causa del coronavirus

A pesar de que en Occidente el coronavirus sólo ha causado un par de inconvenientes relacionadas a la asistencia de ciertas compañías a algunos eventos, en Asia las cosas están mucho peor. El mes pasado Blizzard anunció la cancelación de varias competencias de Overwatch en China a causa de la enfermedad, ahora también se han suspendido las partidas que se tenían planeadas en Corea del Sur.

La liga informó a los fanáticos de las cancelaciones a través de Twitter. Por su parte, Blizzard aún no ha anunciado cuándo y dónde se llevarán a cabo los enfrentamientos reprogramados, pero lo hará en una fecha “posterior”.

In order to protect the health & safety of our players, fans, & staff, we are canceling plans to host #OWL2020 matches in South Korea in Weeks 5, 6, and 7, including the @SeoulDynasty home event.

We’ll share more info about when and where matches will take place at a later.

— Overwatch League (@overwatchleague) February 24, 2020