Marvel’s Avengers dejará de recibir soporte en esta fecha

Desde hace tiempo se ha mencionado que el juego de Marvel’s Avengers va a terminar pronto su respectivo soporte, y eso se debe a lo desastroso que fue el recibimiento por dedicarse a ser un juego como servicio. Eso hizo que los usuarios le dieran malas críticas, así como un abandono por parte de los que empezaron a probarlo al poco tiempo.

Recientemente se ha dado a conocer que el portal del juego está rediseñado, y no habrá agregados al título después de la actualización 2.8 que tiene como fecha estipulada el 31 de marzo. Por su parte, el soporte para el juego terminará a partir del 30 de septiembre, el individual seguirá, así como el multijugador, pero estos aún no tienen fecha de cierre.

Marvel's Avengers site is hammered, but the game will no longer add new content or features after Update 2.8 on March 31, 2023. Support for the game ends on Sept 30, 2023. The game's single and multiplayer will continue to be available after support ceases https://t.co/kuAOSMDg9B https://t.co/1sFdwechBO

— Wario64 (@Wario64) January 20, 2023