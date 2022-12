Pese a que recientemente vimos nuevos contenidos para Marvel’s Avengers, un nuevo reporte ha señalado que el juego de Crystal Dynamics sigue siendo todo un fracaso, y esta experiencia ya tiene sus días contados.

De acuerdo con Exputer, Marvel’s Avengers no tendrá algún tipo de soporte el próximo año, esto se debe principalmente a una serie de problemas relacionados con el motor del juego, la confusa dirección de la experiencia, y el incumplimiento de las expectativas que se tenían para el título en 2022.

En específico, se ha mencionado que el primer problema que enfrentó Crystal Dynamics fue el uso de su motor, Foundation, ya que cuando se usó para los lineamientos de la experiencia multijugador en línea, una serie de inconvenientes surgieron. Junto a esto, se ha señalado que se perdió tiempo y recursos al momento de enseñarle a un personal novato cómo funcionan las herramientas del estudio.

Lamentablemente, la historia no termina aquí, puesto que al no cumplir con las metas de ventas y calificaciones, los bonos fueron cancelados, y el trabajo extra no ha sido pagado, desmoralizando así a los empleados que siguen dándole soporte a Marvel’s Avengers. De igual forma, se ha señalado que la salida de Brian Waggoner, quien se hizo cargo de la experiencia durante su destrozo lanzamiento, marca el final del soporte para el título, el cual terminará el próximo año. Es así que no hay planes para crear y lanzar más contenido con miras a 2024.

Por último, se ha señalado que el equipo no pudo aprovechar la popularidad de series como She-Hulk, para crear contenido adicional. Esto fue algo que vimos en parte con la llegada de Mighty Thor cerca del lanzamiento de Thor: Love and Thunder, pero nunca se concretó de la forma que se esperaba.

De esta forma, tal parece que el contenido de Winter Soldier bien puede ser el último que llegue al juego. Una verdadera lástima. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la llegada de Winter Soldier al juego aquí. De igual forma, Avengers: Secret Wars no será la historia que los fans esperan.

Nota del Editor:

Esto es una lástima. Marvel’s Avengers tenía un gran potencial. Hace un par de días intenté jugar una partida, pero fue imposible encontrar gente para jugar. Espero que al menos se le dé un buen final a esta historia.

Vía: Exputer