Marvel y Disney ya están trabajando en una serie de Wakanda

Con el COVID-19 complicado la asistencia a los cines, las series de televisión y streaming tienen que elevar su producción, y no hay nadie mejor actualmente en este departamento que Disney y Marvel. Además de todos los shows del MCU programados para el 2021 y futuros años, se ha revelado que una serie basada en Wakanda, la nación de Black Panther, ya está en producción.

Ryan Coogler, quien se encargó de dirigir la película de Black Panther y las dos cintas de Creed, estará a cargo de esta nueva producción, conocida como Kingdom of Wakanda. Esta serie será parte del acuerdo de televisión exclusivo general de cinco años de Disney con Proximity Media.

Esto fue lo que Coogler comentó en representación de Proximity Media:

“Es un honor asociarme con The Walt Disney Company. Trabajar con ellos en Black Panther fue un sueño hecho realidad. Como ávidos consumidores de televisión, no podríamos estar más felices de lanzar nuestro negocio de televisión con Bob Iger, Dana Walden y todos los increíbles estudios bajo el paraguas de Disney. Esperamos aprender, crecer y construir una relación con audiencias de todo el mundo a través de las plataformas de Disney. Estamos especialmente emocionados de dar nuestro primer salto con Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso y sus socios en Marvel Studios, donde trabajaremos en estrecha colaboración con ellos en programas seleccionados de MCU para Disney +. Ya estamos en la mezcla en algunos proyectos que estamos ansiosos por compartir”.

Por el momento no hay más información al respecto, pero está claro que no veremos a otro actor ocupar el papel de T’Challa, ya que Disney ha mencionado que no tiene intención de reemplazar a Chadwick Boseman, quien murió el año pasado. En temas relacionados, puedes ver el nuevo tráiler para el siguiente capítulo de WandaVision aquí. De igual forma, se han revelado nuevas fotos de The Falcon and the Winter Soldier.

Vía: Deadline