Microsoft explica cuáles eran sus motivos para comprar a Nintendo

Como seguramente ya sabes, recientemente se reveló que Microsoft tenía intenciones de comprar a Nintendo durante inicios del nuevo milenio, pero según lo informa la compañía de Redmond, la Gran N no hizo más que “reírse ante la oferta”. Ahora, la tecnológica norteamericana ha explicado por qué querían llevar a cabo esta transacción en primer lugar.

Hace un par de días se llevó a cabo el stream de New York Gaming Awards en Twitch, donde veteranos de Sony, Microsoft y Nintendo se reunieron para platicar sobre la industria. Robbie Bach, que anteriormente trabajó para Microsoft, habló sobre la potencial compra de Nintendo y esto fue lo que dijo al respecto:

“Eran los inicios de la creación de Xbox, y Microsoft no quería hacer el trabajo duro [de hardware]. Eso no era algo que supiéramos hacer, y la idea era buscar socios. Hablamos con todos los fabricantes de PC, hablamos con Sega, y luego fuimos y hablamos con Nintendo. Eran los chicos más grandes del barrio sin duda, y por cierto, estaban al otro lado de la calle desde nuestras oficinas, así que no es como que tuviéramos que organizar un viaje para verlos.

Así que mantuvimos una conversación, y su reacción fue probablemente la que esperábamos. Ya sabes, Microsoft no tenía mucho que ofrecer, Nintendo tenía éxito y siempre ha sido una compañía muy independiente, que hace mucho contenido propio, pero Bob [McBreen, antiguo director de negocio] y su equipo querían explorar todas las opciones.

Buscamos muchas maneras de no tener que hacerlo y, al final, tuvimos que hacerlo nosotros mismos.”