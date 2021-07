Marvel y DC no estarán presentes en la San Diego Comic-Con de este año

La pandemia no solo ha ocasionado que muchas compañías decidan realizar presentaciones virtuales, sino que esta situación le ha dado la oportunidad a diferentes estudios de alejarse de ciertos eventos para crear sus propias presentaciones. Este es el caso de Marvel y DC, quiénes no asistirán a la San Diego Comic-Con de este año.

De acuerdo con un reporte por parte de Deadline, Marvel revelará sus próximos proyectos para el MCU en los eventos del D23 y los días de inversionistas de Disney. Esto quedó claro el año pasado, cuando en diciembre vimos cómo Kevin Feige, el productor ejecutivo de Marvel, compartió el calendario de estrenos de este universo cinematográfico en una presentación de la compañía del ratón.

Por su parte, DC optará por guardar sus anuncios para el DC FanDome que se llevará a cabo en los próximos meses. Sin embargo, Warner Bros. sí asistirá a la San Diego Comic-Con para presentar información de Legends of Tomorrow. Por el momento se desconoce si Sony se presentará en este evento con información sobre Spider-Man: No Way Home, Let There Be Carnage o Mobius.

En temas relacionados, la siguiente película de Dragon Ball Super tendrá un panel especial en este evento.

Vía: Deadline