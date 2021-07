La SDCC tendrá un panel enfocado en la nueva película de Dragon Ball

La San Diego Comic-Con ya no se trata solamente de los cómics. A lo largo de los años, este evento se ha expandido para incluir videojuegos, películas y, claro, anime. De esta forma, recientemente se reveló que la edición de este año tendrá un panel enfocado en Dragon Ball, con todo y la presencia de Akira Toriyama, creador de la serie.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que el próximo 23 de julio se llevará a cabo un panel de Dragon Ball, en donde Akira Toriyama, Masako Nozawa, voz de Goku, Akio Iyoku, jefe del equipo Shueisha de Dragon Ball, y Norihiro Hayashida, el productor de la próxima película del anime, estarán presentes. De esta forma, podemos esperar novedades relacionadas con la siguiente aventura cinematográfica de los Guerreros Z. Esta es la descripción del evento:

