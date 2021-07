Kylian Mbappé es el jugador estrella para la portada de FIFA 22

El próximo 11 de julio se llevará a cabo la revelación de FIFA 22. Sin embargo, EA ha decidido adelantar uno de los anuncios que seguramente iban a ser uno de los puntos estelares. De esta forma, el día de hoy se ha revelado al jugador que estará en la portada de este título.

Por medio de la cuenta oficial de FIFA en Twitter, se ha confirmado que Kylian Mbappé, quien actualmente juega en el París Saint-Germain Football Club, será la estrella de la portada de FIFA 22. Esta no es la primera vez que este futbolista toma esta posición, ya que en FIFA 21 también fue el protagonista de la carátula.

