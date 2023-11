Marvel revela a su nuevo Ghost Rider

Los fans de los cómics están acostumbrados a que sus amadas series tengan múltiples reboots de forma constante. De esta forma, ahora es el turno de Ghost Rider de sufrir el mismo destino. Si bien actualmente ya hay una serie de este personaje en marcha, hace unos días se reveló que el próximo año llegará una nueva versión de Ghost Rider a los cómics.

Por medio de un comunicado oficial, Marvel ha revelado que en marzo de 2024 comenzará una nueva serie de Ghost Rider en los cómics, esto bajo la supervisión de Benjamin Percy, quien en estos momentos está a cargo del guion del cómic actual del personajes y tomará el mismo rol con la nueva aventura del Espíritu de la Venganza. Respecto a esta nueva serie, esto fue lo que comentó Percy:

En ese título, decidimos sacar completamente a Sabretooth de la ecuación, arrojándolo al pozo de Krakoa idea era construir su mitología fuera del escenario, de modo que cuando Wolverine y él finalmente se enfrentarán, fuera especialmente significativo. Mientras tanto, ¿qué he hecho? Construí otros villanos que no reciben tanta atención, como Omega Red y Mikhail Rasputin.

Who will be the new spirit of vengeance? 🔥

'Ghost Rider' #1 by @Benjamin_Percy and @dannykimart revs into a new era in March 2024. pic.twitter.com/udEDY9ztPN

— Marvel Entertainment (@Marvel) November 13, 2023