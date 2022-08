Mario Castañeda revela por qué no participó en Dragon Ball Z Kai

Una de las voces estelares en el elenco de doblaje para la saga de Dragon Ball siempre ha sido el señor Mario Castañeda, quién le da vida ni más ni menos que a Gokú desde que se volvió adulto. Sin embargo, hubo algunas temporadas en las que fue reemplazado de alguna forma, esto cuando se empezó a emitir el relanzamiento de DBZ Kai.

La razón detrás de todo se dio a conocer mediante una nueva entrevista en Youtube, revelando que ya se tenía un acuerdo desde el término de GT, mantener el salario establecido. Al final, el cliente no quiso respetar la oferta con Kai, por lo que no solo Mario Castañeda, sino otros actores importantes del reparto decidieron no tomar su papel una vez más.

Vale la pena señalar, que todo esto cambiaría poco después cuando se estrenó la película de La Batalla de los Dioses de Dragon Ball Super, pues a partir de ese momento Toei Animation reconsideró todo y les regresó el salario acordado. Por esa razón, la saga de Majin Boo está doblada de nueva cuenta con todo el elenco original que participó en el momento.

En cuanto a los proyectos actuales que tiene el señor Castañeda con Dragon Ball, ya está confirmado que prestará su voz para Gokú en el siguiente lanzamiento fílmico, Super: Super Hero. Proyecto en el que la mayoría de actores importantes van a hacerse presentes, y donde por primera vez Luis Manuel Ávila será Gohan debido al nuevo casting del personaje.

